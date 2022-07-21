Прокуратура повернула громаді більш як 100 га землі вартістю понад 87 млн грн на Тернопільщині

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено вимоги Бережанської окружної прокуратури щодо повернення громаді земельної ділянки площею більш як 100 га вартістю понад 87 млн у Тернопільському районі.

Встановлено, що бережанське приватне підприємство, в порушення умов договору оренди, використовувало земельну ділянку не за призначенням та впродовж тривалого часу не сплачувало орендної плати. Відтак прокуратура звернулася до суду.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури