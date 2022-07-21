16:00 | 21.07.2022
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Прокуратура повернула громаді більш як 100 га землі вартістю понад 87 млн грн на Тернопільщині

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Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено вимоги Бережанської окружної прокуратури щодо повернення громаді земельної ділянки площею більш як 100 га вартістю понад 87 млн у Тернопільському районі.

Встановлено, що бережанське приватне підприємство, в порушення умов договору оренди, використовувало земельну ділянку не за призначенням та впродовж тривалого часу не сплачувало орендної плати. Відтак прокуратура звернулася до суду.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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