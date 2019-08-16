Тернопільські дівчата посіли сьоме місце на першості України з футболу

15 серпня у Ковелі (Волинська область) завершилася першість України по першій лізі серед дівчат 2004-05 р.н. (U-15). Збірна Тернопільської області посіла на змаганнях сьоме місце серед 12 команд учасників.

Як розповів головний тренер тернопільської команди Володимир Левчук, наша збірна була укомплектована на 80 відсотків з дівчат 2005 року народження. До неї ввійшло 14 футболісток: восьмеро з «Чемпіона» (Тернопіль), п’ятеро – з Бережан і одна дівчина з Шумська.

Система змагань була трішки незвичною, адже вже на старті команди поділили по парах і переможці грали в турнірі за 1-6 місця, а переможені – за 7-12-те. Так сталося, що збірна Тернопільщини вже на першому етапі зустрілася з сильною командою з Києва – ДЮСШ №15 і поступилася опоненткам – 0:1. При чому єдиний гол було забито за 30 секунд до фінального свистка. Тому далі довелося грати у втішному турнірі за 7-12 місця, який наші землячки виграли. Спершу було подолано збірну Волинської області – 1:0 (автор голу – Юлія Драбик з Бережан), згодом збірну Закарпатської області – 1:0 (Софія Дідук з Шумська) і, насамкінець, команду з Луганщини – 3:0.

За результатами змагань троє тернополянок увійшли до розширеного списку збірної України (U-15).