Колишнього начальника Тернопільського гарнізону призначено начальником Генерального штабу Збройних Сил України

Колишнього командира 11-ї Тернопільської окремої артилерійської бригади та заодно начальника місцевого гарнізону Сергія Корнійчука призначено начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Візповідний Указ оприлюднено на сайті Президента України.

Сергій Корнійчук на Тернопіллі людина відома. За свою багаторічну службу здолав чи не усі щаблі армійської ієрархії. Про таких, як він, кажуть: народився справжнім військовим. За його плечима великий та вагомий шмат життя. А це, безсумнівно, набутий досвід, високий професіоналізм і вишкіл, які задарма не даються, і які, безсумнівно, є неоціненним скарбом. Він перший із військових в Тернопільській області, хто удостоївся високої честі бути номінованим на звання «Людина року».

– Командир має бути кращим. В усіх питаннях. Найбільше підтягуватися, найшвидше бігати, найвлучніше стріляти. Взірцем для наслідування. На таких принципах я провів усе офіцерське життя. Так заробляв авторитет у підлеглих та командирів. Цього навчав офіцерів, сержантів і солдатів. Окрім того, командир має дбати про своїх підлеглих, цінувати їх, створювати належні умови служби, – ділився якось в одному з інтерв’ю життєвим досвідом Сергій Корнійчук.

Стосунки із підлеглими офіцер завжди намагався будувати так, щоби вони не вбачали у ньому лише людину, яка стоїть на засадах порядку, дисципліни і виконання поставлених завдань. І хоча у військовій справі це немаловажний фактор, але Сергій Петрович прагне, аби як офіцери, так і прості солдати побачили у ньому ту близьку людину, до якої можна звернутися з будь-якого питання.

Сергій Корнійчук закінчив Хмельницьке артилерійське училище, пройшов усі командирські посади тактичного рівня від командира взводу до командира бригади. У 2014-2015 роках був начальником Озброєння ЗС України, а потім став першим заступником головного інспектора Міноборони. Влітку 2019 року був призначений на посаду першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Зараз він генерал-лейтенант. Обидва генеральські звання йому присвоєно під час війни.

Слід відзначити, що іншим Указом Президент України призначив генерал-полковника Руслана Хомчака, який раніше очолював Генеральний штаб, на новостворену посаду Головнокомандувача Збройних Сил України.

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