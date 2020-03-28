28 березня, 18.00: У Монастириському районі 41 особа інфікована коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 41 особа:
м.Монастириська – 23,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 4 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с. Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 1,
с. Чехів – 1, с.Гончарівка -1.
В їх числі медперсоналу – 24 (7 лікарів, 11 медсестер, 6 мол.медсестер), 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком, 2 дитини.
В районній лікарні госпіталізовано – 8, в т.ч 1 лікар сімейної медицини, 1 священик;
в Тернопільській лікарні госпіталізовано – 4;
на самоізоляції перебувають – 29 ( в них стан легкий).
Сьогодні райлікарня отримала 300 тестів.
У зв’язку з припиненням внутрішніх пасажирських перевезень організовано приватний транспорт для підвезення на роботу до райлікарні та з роботи медперсоналу, який проживає в селах.
У міську ветаптеку завезено в достатній кількості індивідуальних антисептиків.
Магазини в проблемних селах працюють в штатному режимі.
- Зараз зовсім немає потреби перераховувати жодні одноденні заробітки на боротьбу з вірусом. При райлікарні створені благодійні рахунки для аграріїв та прибуткових підприємців.
Бракує тестів (тести є на імуноглубулін, необхідні ПЛР тести), пробірок для продовження відбору зразків у всіх контактних.
Відсутні ліки (Таміфлю, Сельтивір), жарознижуючі (Парацитамол), антибіотики широкого спектру дії 4-го покоління, – розповідає Павло Дронь.