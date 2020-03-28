У тернопільській дитячій лікарні 4 дитини хворих на коронавірус

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ ПІДТВЕРДЖЕНО ЩЕ 3 ВИПАДКИ COVID-19. Про це повідомляє директор Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович.

Так у дитячій лікарні тепер 6 пацієнтів хворих на COVID-19. Четверо з них діти.

🔹Сьогодні COVID-19 підтвердили ще в двох дітей та мами з Монастириського району. Вони знаходяться в інфекційному відділенні. Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий, стан мами – відносно-задовільний.

🔹 Також в інфекційному відділенні знаходиться одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих – відносно-задовільний.

🔹В реанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі

❗️ Є ще 1 випадок з підозрою на COVID-19. Очікують результати лабораторних досліджень.

У Тернопільській області на ранок було зареєстровано 44 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 36 – у Монастариському районі.

Один хворий (невролог Монастириської лікарні) з Золотого потоку Бучацького району.

За даними Заліщицької РДА, у них в районі – 4 хворих.

У Кременецькому – захворіла півторарічна дитина, повідомляє голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

І вчора підтвердили другий випадок COVID-19 у Тернополі.

Андрій Артимович підтвердив ще про три випадки зараження вірусом.

На 17.20 відомо вже про 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19