Комунальні підприємства Тернополя: “відмінники” та “двієчники”

Вже другий рік поспіль громадська організація “Центр громадського моніторингу та аналітики” презентує результати дослідження прозорості і підзвітності комунальних підприємств міста.

Комунальні підприємства: “відмінники” та “двієчники”

Топ у рейтингу найпрозоріших комунальних підприємств міста знову очолило КП “Тернопільводоканал” отримавши 40 балів із можливих 60-ти. Це максимальний показник у рейтингу за два роки дослідження. Другу сходинку посідає “Тернопільміськсвітло” із 30 балами, далі по 29 балів отримали “Міськшляхрембуд”, “Тернопільелектротранс”, “ТернопільІнтерАвіа” та “Тернопільський центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. О.Довженка”.

Загалом, комунальні підприємства отримали вищі бали ніж минулого: якщо у 2018 найменша сума балів-оцінки підприємства була 3, то у 2019- 10 балів. Низькі показники стосуються переважно малих підприємств, у яких через невелику кількість працівників виконувати всі вимоги зі звітування просто нікому.

У 2019 найнижчі місця у рейтингу мають КП “Тернопільбудінвестзамовник”- 10 балів та КП ТМР “Масив” – 11балів.

Про що звітують, а про що мовчать

Методологія, яку використовували при аналізі підприємств складається із 25 показників, які визначені законодавством та практикою. Наприклад, вимога оприлюднювати біографічну довідку керівника підприємства визначена законодавством. У той же час, не обов’язково вимагається, щоб на сайті підприємства була можливість надіслати скаргу чи пропозицію, але потреба у цьому викликана необхідністю.

Із індикаторів, які виконують тернопільські комунальні підприємства це: проведення допорогових закупівель від 50 тисяч гривень та продаж і оренда майна через ProZorro, розміщення на сайті контактної інформації підприємства, оприлюднення чинної редакції статуту. Дуже хорошу тенденцію у звітуванні отримав показник оприлюднення реєстру боргових зобов’язань підприємства у машиночитному форматі: відсоток виконання індикатора зріс аж на 65%.

Усі комунальні підприємства Тернополя не виконують індикатори із визначення ключових показників ефективності, впровадження системи ризик-менеджмету та ризик-індикаторів для публічних закупівель, а також підприємства не підключилися до системи моніторингу закупівель DoZorro. За цими показниками усі підприємства отримали 0 балів як у 2018, так і в 2019 році.