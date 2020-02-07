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Новини Тернополя 

У Тернополі автомобіль збив на пішохідному переході неповнолітню дівчину

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 лютого в м. Тернопіль по вул. Будного 40, навпроти автозаправки «ОККО». Водій автомобіля «Fiat», здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу у визначеному для цього місці – пішохідному переході. Внаслідок ДТП 16-річну жительку м. Тернополя, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота» госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

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