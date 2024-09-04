Вночі росія атакувала Львів

На світанку 4 вересня у Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські терористи атакували місто ракетами “Кинджал”.

Про обстріл повідомили у Telegram очільник Львівської ОВА Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий. Львів’ян закликали перебувати в укритті.

Унаслідок атаки РФ є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, братів Міхновських, Мельника.

За попередньою інформацією, станом на цю годину у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Уже двоє загиблих, – Максим Козицький.