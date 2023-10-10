Кременеччина втратила ще двох захисників – Івана Карпця та Сергія Голуба

Кременеччина втратила ще двох захисників – солдата Карпця Івана Сергійовича, 09 лютого 1995 року народження, жителя м.Кременця та штаб-сержанта Голуба Сергія Леонідовича, 1988 року народження, жителя с.Великі Млинівці Кременецької міської територіальної громади, повідомляє військова районна адміністрація.

Стрілець-санітар 1штурмового відділення 1 штурмового взводу10 штурмової роти 4 штурмового батальйону військової частини А**** загинув 05 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Сержант-інструктор групи ведення повітряним шляхом навчального курсу підвищеної та вузькопрофільної підготовки військової частини А**** загинув 07 жовтня 2023 року, отримавши мінно-вибухове поранення несумісне з життям.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героїв.