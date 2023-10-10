У Тернополі подали тепло до лікарні та пологового

У зв’язку із зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря та відповідними зверненнями керівництва медичних закладів Тернополя, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочало подачу теплоносія.

Від сьогодні, 10 жовтня, тепло подається до закладів охорони здоров’я, зокрема, у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради та у пологовий будинок КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

До слова, у помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче.