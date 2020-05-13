Працівникам інфекційного відділення у Чорткові доплачують до зарплати по 4 тисячі гривень

На засіданні сесії Чортківської міської ради депутати встановили додаткові виплати всім працівникам інфекційного відділення Чортківської районної лікарні у розмірі чотирьох тисяч гривень. Такі виплати 26 медичних працівників вже отримали за березень та квітень, і ще отримають за травень.

Доплати здійснюють з бюджету Чортківської громади, у тому числі – за рахунок економії фонду оплати праці працівників апарату та виконавчих органів міської ради. Додаткові виплати медикам протягом трьох місяців вартуватимуть бюджету додатково 415 тисяч гривень (враховуючи утримання із заробітної плати).

На жаль, коронавірус – це неабияка небезпека не лише здоров’ю та життю людей, а й велика загроза фінансовій спроможності органів місцевого самоврядування. Бюджет Чорткова у березні невиконаний на два мільйони гривень, у квітні – ще трішки більше – 2,1 млн. Втім, міська влада і надалі зосереджуватиме свою увагу на проблемах медицини, особливо медичних працівників, яких катастрофічно не вистачає.