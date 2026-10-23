Майже 150 млн грн сплачено в рахунок погашення податкового боргу на Тернопільщині

За січень-вересень 2026 року до зведеного бюджету в рахунок погашення податкового боргу мобілізовано 149,9 млн гривень. Це більш ніж удвічі перевищує показник відповідного періоду минулого року, коли надходження становили 71,6 млн гривень.

Позитивна динаміка збереглася і у вересні. Протягом місяця до зведеного бюджету надійшло 21,6 млн грн у рахунок погашення податкового боргу, тоді як у вересні минулого року – 5 млн гривень.

Робота з погашення податкового боргу охоплює і судовий напрям. Упродовж дев’яти місяців цього року до суду направлено 744 позови щодо стягнення податкового боргу на загальну суму 431,1 млн гривень.

Окремим джерелом бюджетних надходжень залишається реалізація безхазяйного майна. За дев’ять місяців 2026 року вона принесла зведеному бюджету 1,9 млн гривень.

Робота з погашення податкового боргу залишається важливим напрямом діяльності ГУ ДПС, адже безпосередньо впливає на наповнення бюджетів усіх рівнів. Послідовні заходи в цьому напрямі сприяють залученню додаткових коштів для фінансування державних потреб і забезпечення фінансової спроможності територіальних громад.