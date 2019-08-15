Новини Тернополя 

Курс валют у Тернополі від НБУ на сьогодні, 15 серпня

Irena 0 View Прокоментуй!

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на сьогодні, 15 серпня 2019 року.

По чому нині можна купити чи продати іноземну валюту дізнавайтеся у матеріалі.

Національний банк України встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

Курс долара від НБУ: 25, 24 гривень/долар

Курс євро від НБУ: 28, 24 гривень/євро

Тим часом у Тернополі цього дня продають валюту, згідно з інформацією сайту «Курс денег», за наступними показниками:

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