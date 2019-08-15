Курс валют у Тернополі від НБУ на сьогодні, 15 серпня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на сьогодні, 15 серпня 2019 року.
По чому нині можна купити чи продати іноземну валюту дізнавайтеся у матеріалі.
Національний банк України встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:
Курс долара від НБУ: 25, 24 гривень/долар
Курс євро від НБУ: 28, 24 гривень/євро
Тим часом у Тернополі цього дня продають валюту, згідно з інформацією сайту «Курс денег», за наступними показниками: