Афіша Тернополя 

У вересні американка Шакіта Біллі навчатиме тернополян іноземної мови

Irena 0 View Прокоментуй!

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿ÑÐ»ÑÑÑÐºÐ° Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÐ½Ð° Ð±ÑÐ±Ð»iÐ¾ÑÐµÐºÐ° Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ñ Ð¢ÐÐÐ.Хто бажає покращити свою розмовну англійську мову?

Вже цієї осені, у вересні, на тернополян чекають три тижні інтенсиву NON-STOP ENGLISH з американкою Шакітою Біллі.

Заняття безкоштовні для читачів бібліотеки. Реєстрації не потрібно. Відвідування вільне.

Заняття відбуватимуться з 10 вересня у вівторок, середу та четвер о 17:00.

Вимоги:
– володіння англійською мовою на середньому рівні;
– наявність читацького квитка бібліотеки (20 грн./рік).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *