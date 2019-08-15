У вересні американка Шакіта Біллі навчатиме тернополян іноземної мови
Хто бажає покращити свою розмовну англійську мову?
Вже цієї осені, у вересні, на тернополян чекають три тижні інтенсиву NON-STOP ENGLISH з американкою Шакітою Біллі.
Заняття безкоштовні для читачів бібліотеки. Реєстрації не потрібно. Відвідування вільне.
Заняття відбуватимуться з 10 вересня у вівторок, середу та четвер о 17:00.
Вимоги:
– володіння англійською мовою на середньому рівні;
– наявність читацького квитка бібліотеки (20 грн./рік).