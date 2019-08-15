У вересні американка Шакіта Біллі навчатиме тернополян іноземної мови

Хто бажає покращити свою розмовну англійську мову?

Вже цієї осені, у вересні, на тернополян чекають три тижні інтенсиву NON-STOP ENGLISH з американкою Шакітою Біллі.

Заняття безкоштовні для читачів бібліотеки. Реєстрації не потрібно. Відвідування вільне.

Заняття відбуватимуться з 10 вересня у вівторок, середу та четвер о 17:00. Вимоги:

– володіння англійською мовою на середньому рівні;

– наявність читацького квитка бібліотеки (20 грн./рік).