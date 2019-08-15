Поринули у «середньовіччя», – село на Тернопільщині вже другий день без електропостачання

У Іване-Пустому, що на Тернопільщині, вже другий день відсутнє електропостачання. Про це йдеться у групі ІВАНЕ-ПУСТЕ.

Не така страшна негода, як наслідки від відсутності електропостачання! Через негоду суттєво постражда ло декілька дворів, а відсутнє живлення нанесло шкоди майже всім людям. У людей по розмерзались холодильники, морозильні камери, продукти зіпсувались, магазини змушені були купити генератори, щоб не пропав товар. У людей посідавші телефони, відсутній інтернет у більшості мобільний з перебоями та подекуди навіть зв’язок відсутній.

Село поринуло у «середньовіччя». Наразі електрики пробують відновити електропостачання, але на підстанції в Іване-Пустому за інформацією електриків, що були на станції,- «…енергошафи залиті водою і при спробі включити пішли по всюди іскри. Наразі очікують з Чорткова спеціалістів із лабораторії для вирішення даної проблеми».

Тож село чекає на електроживлення, – йдеться у дописі.