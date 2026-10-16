Маловоддя на Тернопільщині триває майже 10 років: чому міліють річки та криниці

На Тернопільщині виснажуються запаси підземних і поверхневих вод. Однією з причин є зміна характеру опадів, а серед інших чинників — осушення боліт, розорювання земель і нераціональне використання водних ресурсів. Про це розповів завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського національного університету, член Ради Української водної асоціації Леонід Бацюра в ефірі програми «Такі часи».

За словами експерта, фаза маловоддя в Україні триває вже майже десять років. До проблем, пов’язаних із кліматичними змінами, додаються наслідки людської діяльності.

«Тернопільщина зараз у фазі маловоддя. Ми маємо виснаження підземних горизонтів і, відповідно, поверхневих вод», — зазначив Леонід Бацюра.

Однією з причин він назвав нерівномірний розподіл опадів протягом року. За словами експерта, дощі стали інтенсивнішими, тому вода не завжди встигає проникнути в ґрунт і поповнити запаси вологи.

Натомість значна її частина стікає в нижчі ділянки рельєфу — струмки та річки. Такий поверхневий стік також сприяє вимиванню родючого шару ґрунту.

Ще один чинник — підвищення температури, через яке посилюється випаровування. У результаті ґрунт накопичує менше вологи, а підземні водоносні горизонти не отримують достатнього поповнення.

Як на водні ресурси впливає діяльність людини

Леонід Бацюра звернув увагу на осушення земель, зменшення лісистості та надмірне розорювання територій. За його словами, на Тернопільщині є близько 165 тисяч гектарів осушених земель.

Експерт наголошує, що болота відіграють важливу роль у природному накопиченні та регулюванні вологи. Осушення таких територій послаблює природні механізми утримання води.

Проблемою також є обробіток земель аж до річок, без дотримання водоохоронних зон. За таких умов вода швидше стікає з полів, забираючи із собою ґрунт, добрива та інші речовини.

На думку Леоніда Бацюри, для збереження водних ресурсів необхідно переглядати підходи до землеробства, контролювати використання підземних вод і раціональніше використовувати воду в господарстві.

Водночас, за його словами, локальні заходи не можуть повністю усунути вплив глобальних кліматичних змін, проте здатні зменшити додаткове навантаження на водні ресурси області.