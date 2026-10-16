На Тернопільщині прокуратура відстояла в апеляції позов про стягнення з ДП «Ліси України» 3,7 млн грн 

Західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури до філії ДП «Ліси України» про стягнення 3,7 млн грн за незаконну порубку дерев.

Нагадаємо, у серпні цього року Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури до ДП «Ліси України» про відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок знищення зелених насаджень.

Під час розслідування кримінального провадження за фактами незаконних порубок з’ясували, що працівники філії Кременецького лісового господарства проявили недбалість і не забезпечили належну охорону лісу. Через це на площі лісництва понад 20 гектарів було знищено дерева різних порід.

Оскільки підприємство є постійним користувачем цієї ділянки, воно несе повну матеріальну відповідальність за збереження лісових масивів. Екологи підрахували, що державі та громаді завдано збитків на суму 3,7 млн грн.

І хоча відповідач спробував оскаржити рішення суду 1 інстанції в апеляції, його скаргу відхилили. Відтак підприємство сплатить 3,7 млн грн до бюджету