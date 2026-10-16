росія атакувала Рівне дронами: є перебої зі світлом і водопостачанням, пошкоджено ліцей

У Рівному після російської атаки безпілотниками виникли перебої з електропостачанням і водопостачанням. Під ударом опинився один із місцевих ліцеїв.

За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок атаки обійшлося без жертв.

Через перебої з електропостачанням у Рівному та навколишніх населених пунктах ключові об’єкти життєзабезпечення переходять на альтернативні джерела живлення.

Західні області України зазнали масованої атаки російських безпілотників. За повідомленнями моніторингових ресурсів, вибухи також лунали на Волині, зокрема в Луцьку та Ковелі.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.