Маршрут №6 продовжено: з «Сонячного» до Довженка – без пересадок



Із 25 червня 2025 року в Тернополі буде продовжено тролейбусний маршрут №6 (колишній №11) – тепер він курсуватиме до вулиці Олександра Довженка.

Таке рішення прийнято з урахуванням численних звернень мешканців масивів «Сонячний» і «Східний», які просили покращити громадське сполучення з важливими об’єктами міської інфраструктури.

Оновлений маршрут забезпечить зручний доїзд:

•до міської лікарні №2,

•до ринку на вулиці 15 Квітня,

•до промислової зони на вул. Гайовій,

а також покращить зв’язок між мікрорайонами міста та центром.

Міська рада наголошує: зміни реалізовані в межах програми оптимізації громадського транспорту, яка спрямована на підвищення зручності та ефективності маршрутної мережі.

📍 Нагадаємо, раніше тролейбус №6 курсував у напрямку масиву «Східний» до зупинки на вул. Тарнавського. Тепер маршрут охоплює більше житлових вулиць і важливих соціальних об’єктів.