«Спадок поколінь»: колекція тернопільських студентів вразила журі всеукраїнського конкурсу

Молоді дизайнери з Тернополя здобули ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Барви Поділля-2025»

Колекція одягу «Спадок поколінь», створена студентами Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола під керівництвом викладачки Оксани Грицай, здобула друге місце у номінації «Молода надія» на Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів «Барви Поділля-2025».

👗 Колекція виконана в етностилі, натхненному борщівською вишивкою та стилістикою традиційного українського костюма. Автори вдало поєднали автентичні орнаменти з сучасними силуетами, створивши оригінальний образ української моди, яка пов’язує минуле і майбутнє.

🔹 У конкурсі взяли участь 273 роботи з усієї України. Серед учасників — представники 9 закладів вищої освіти, 19 фахових передвищих закладів, а також дизайнери з Греції та Латвії. Конкурс став платформою для знайомства з новими іменами та ідеями у світі моди.

👏 Колектив театру мод Галицького коледжу вже не вперше доводить свій високий рівень і творчий підхід у галузі дизайну. Ця нагорода — ще одне підтвердження професійної підготовки та креативності тернопільських студентів.

Щиро вітаємо творців колекції з успіхом і бажаємо нових творчих звершень!