Мешканку Тернопільщини судитимуть за продаж поганої горілки

У ході документування злочинної діяльності підозрюваної було зафіксовано три факти реалізації сурогатної продукції, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідала вимогам ДСТУ.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 170 пляшок різної ємності з горілчаною продукцією та понад 160 літрів етилового спирту.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.