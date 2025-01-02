19:02 | 2.01.2025
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Новини Тернополя 

Мешканку Тернопільщини судитимуть за продаж поганої горілки

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Слідчі тернопільської поліції завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збуту підакцизних товарів. На лаві підсудних – жителька Тернопільського району. Санкція інкримінованої їй статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

У ході документування злочинної діяльності підозрюваної було зафіксовано три факти реалізації сурогатної продукції, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідала вимогам ДСТУ.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 170 пляшок різної ємності з горілчаною продукцією та понад 160 літрів етилового спирту.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

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