Мешканку Тернопільщини судитимуть за продаж поганої горілки
Слідчі тернопільської поліції завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збуту підакцизних товарів. На лаві підсудних – жителька Тернопільського району. Санкція інкримінованої їй статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У ході документування злочинної діяльності підозрюваної було зафіксовано три факти реалізації сурогатної продукції, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідала вимогам ДСТУ.
Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 170 пляшок різної ємності з горілчаною продукцією та понад 160 літрів етилового спирту.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.