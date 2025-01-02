У Тернополі засудили донеччанина, що воював на боці «ДНР» на Херсонщині

До 15 років ув’язнення засудженодонеччанина, що воював на боці «ДНР» на Херсонщині

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим жителя м. Донецьк у державній зраді й добровільній участі в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території України (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також йому заборонено обіймати посади у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 14 років.

Прокурор довів у суді, що громадянин України на початку березня 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступивши до збройного воєнізованого формування – «113 стрелковый полк мобилизационногорезерва» терористичної організації «ДНР».

Упродовж березня – квітня 2022 року обвинувачений на посаді начальника штабу батальйону брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України. У цей час він здійснював матеріально – технічне забезпечення очолюваного взводу; організовував облаштування та діяльність блокпостів; забезпечував обслуговування автомобілів підрозділу та здійснював охорону окупованих територій України, забезпечував охорону об’єктів на окупованих територіях; організовував евакуацію поранених і вбитих учасників «ЛНР», «ДНР» та військовослужбовців країни-агресора. Також він виконував інші злочинні завдання на тимчасово окупованих територіях поблизу населених пунктів Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Херсон, Білозерка.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області .

Оскільки на даний час обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покаранняобчислюватиметься з дати його затримання.

Вирок вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури