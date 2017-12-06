Людмила Поворознюк вийшла з дому та не повернулася – допоможіть знайти

Правоохоронці Гусятинського відділення поліції розшукують жительку села Крутилів Гусятинського району Поворознюк Людмилу Борисівну, 1973 року народження.

1 грудня, близько 14:00 години жінка вийшла з дому та по даний час не повернулася.

Прикмети розшукуваної: ріст 155-160 см, середньої статури. Була одягнена в чорну куртку, зелену хустку. Розшукувана страждає психічними розладами здоров’я. Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Гусятині (03557) 2-12-45 або на лінію «102».