Мешканців Тернопільщини залякують… поліцією

Майже 10 тисяч доларів заробив невідомий на довірі тернополянки. Вона рятувала від криміналу родича. Прикро, що люди потрапляють у подібні пастки навіть після того, як читали застереження.

Невідомий зателефонував до потерпілої 19 лютого близько 21 години. Схвильовано назвав жінку мамою, а вона, хоч і не впізнала голос, таки повірила, що то телефонує чоловік доньки. Незнайомець приголомшив новиною про скоєння ДТП, слідством та ймовірним ув’язненням. А тоді попросив заплатити гроші поліцейським, аби його відпустили. Додав – кошти необхідно зібрати терміново, по них приїдуть. Вже невдовзі до жінки знову зателефонували та уточнили адресу. Тернополянка зібрала усі заощадження і сама передала їх у руки невідомому.

Вже після цього краянка таки набрала номер доньки і зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Зателефонувала в поліцію.

Вкотре закликаємо не поспішати віддавати гроші невідомим! Не вірте поганим новинам по телефону від незнайомців, Перевіряйте почуте у будь-який можливий спосіб. І пам’ятайте – лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас від того, щоб не стати жертвою шахраїв, – йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Тернопільської області.