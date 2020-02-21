Водія з Львівщини зборівські поліцейські зупинили з цілою вантажівкою дров

Документів на лісопродукція житель селища Поморяни Львівської області не мав.

Автомобіль ЗІЛ, завантажений дровами, зупинили в райцентрі Зборів співробітники групи реагування патрульної поліції. 49-річний водій перевозив деревину без жодних дозвільних документів. Бірки на продукції теж були відсутні.

Зі слів перевізника, дрова він придбав у жителя одного з сіл Золочівського району, аби перепродати й трохи підзаробити. Що перевезення лісопродукції без відповідних документів – порушення, знав, проте вирішив ризикнути.

Ризик обернувся кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 ККУ.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області