Водія з Львівщини зборівські поліцейські зупинили з цілою вантажівкою дров
Автомобіль ЗІЛ, завантажений дровами, зупинили в райцентрі Зборів співробітники групи реагування патрульної поліції. 49-річний водій перевозив деревину без жодних дозвільних документів. Бірки на продукції теж були відсутні.
Зі слів перевізника, дрова він придбав у жителя одного з сіл Золочівського району, аби перепродати й трохи підзаробити. Що перевезення лісопродукції без відповідних документів – порушення, знав, проте вирішив ризикнути.
Ризик обернувся кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 ККУ.
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області
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