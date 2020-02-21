11:28 | 21.02.2020
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Водія з Львівщини зборівські поліцейські зупинили з цілою вантажівкою дров

Irena 4 Views Прокоментуй!
Документів на лісопродукція житель селища Поморяни Львівської області не мав.
 
Автомобіль ЗІЛ, завантажений дровами, зупинили в райцентрі Зборів співробітники групи реагування патрульної поліції. 49-річний водій перевозив деревину без жодних дозвільних документів. Бірки на продукції теж були відсутні.
 
Зі слів перевізника, дрова він придбав у жителя одного з сіл Золочівського району, аби перепродати й трохи підзаробити. Що перевезення лісопродукції без відповідних документів – порушення, знав, проте вирішив ризикнути.
 
Ризик обернувся кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 ККУ.
 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області
 

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/vodiya-z-lvivshhini-zborivski-policzejski-zupinili-z-cziloyu-vantazhivkoyu-drov/

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