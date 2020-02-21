У тернопільській бібліотеці стартує англомовний конкурс креативного письма “Write On!”

У неділю, 23 лютого в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді стартує англомовний конкурс креативного письма “Write On!”.

Першими візьмуть участь школярі з 6-го по 11-й клас. Початок о 12 годині.

Конкурс для студентів та дорослих розпочнеться о 15 годині.

Учасники повинні прийти за 15 хвилин до початку письмових змагань, володіти рівнем знань англійської мови В1, В2 та вище.

Під час написання есе буде заборонено використовувати мобільні телефони, але можна користуватися паперовим словником.

Фасилітатори конкурсу – волонтерки Корпусу Миру Кетрін Повтін та Рейчел Буратовіч зі США.

Конкурс креативного письма “Write On!”- це міжнародний англомовний конкурс, який відбувається у майже всіх обласних центрах. Його мета – заохочення творчого та критичного мислення учасників.

Місце проведення – Центр “Вікно в Америку: для майбутніх лівдерів” (2-й поверх бібліотеки).

Виникли запитання – телефонуйте за номером +38 (068) 990-68-93.