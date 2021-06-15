Міжнарoдні свідoцтва прo вакцинацію вже видають жителям Тернoпільщини

Особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У Тернопільській області таких людей уже понад три тисячі.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видають у паперовій формі після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я.

«Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже видається жителям Тернопільської області, які вакциновані двічі. Таких людей в області є понад три тисячі. У свідоцтві вказуються дати, коли були зроблені щеплення та якою вакциною», – каже Ольга Ярмоленко.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде використовувати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво. Також в Україні розробляють «Ковідний сертифікат». Його планують запустити з 1 липня 2021 р.

«Коронавірусний сертифікат можна буде отримати як у паперовому, так і в електронному форматі (міститиме QR-код). У цьому документі буде вказано вже більше інформації, аніж в Міжнародному свідоцтві про вакцинацію. Зокрема, буде вказано про захворювання та термін захворювання. А також, якщо пацієнт робив аналізи на визначення рівня антитіл до COVID-19, то будуть вказані останні результати», – розповідає Ольга Ярмоленко.

У планах зробити 2 версії «Коронавірусного сертифіката»: внутрішній – для користування всередині країни, і зовнішній – для виїзду за кордон. Однак, через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.