На Чортківщині інспектором праці виявлено двох неоформлених «стажерів»

Інспектором праці Управління Держпраці проведено інспекційне відвідування у місцевого підприємця, який здійснює господарську діяльність у мережевих закладах оптової та роздрібної торгівлі товарами продуктового та промислового призначення на території Чортківського району.

Під час заходу державного контролю у одному із мережевих магазинів інспектором було зафіксовано та задокументовано факт використання підприємцем нелегальної праці, а саме: касира та працівника торгового залу закладу торгівлі, які близько місяця працювали у роботодавця на умовах так званого «стажування».

Ці порушення було виявлено, незважаючи на проведену фахівцем Управління Держпраці з місцевим підприємцем інформаційно-роз’яснювальної роботи, під час якої йому серед іншого було наголошено на неприпустимості допуску до роботи працівників без належного оформлення з ними трудових відносин.

За результатами інспекційного відвідування підприємця зобов’язано оформити трудові відносини з усіма працівниками. Окрім того, за використання нелегальної праці до нього вживаються заходи відповідно до наданих повноважень.

Нагадаємо, що фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.