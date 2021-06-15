Причастя на висоті 1600 метрів: священник з Тернопільщини провів літургію на Чорногірському хребті

Cвященник з Тернопільщини зі 120 однодумцями піднялися на Чорногірський хребет та провели там Богослужіння і причастя.

Люди у горах відчувають велич Бога.

Так вважає священник УГКЦ з Козови, папський місіонер – Василь Баглей. Отець, 12 червня, разом з однодумцями у складі 120 осіб піднялися на вершину Ребра, що розташована на Чорногірському хребті, щоб провести на горі Богослужіння та причастя.

“Святкувати за столами ми усі вміємо, а по-християнськи виходить далеко не в кожного, – зізнається священник. – То ж після свята Вознесіння, 12 червня я – один священник та 120 осіб вирушили в гори. Спершу ми їхали на “ЗІЛах” десь 30 кілометрів, доїхали до полонини – вийшли, далі підйом пішки на вершину в межах 6-7 кілометрів вгору. Було важко, бо стежки круті, кругом потічки, крім того погода змінювалася кілька разів – дощ, вітер, сонце”.

Люди вийшли на вершину Ребра за кілька годин.

“На камені я проводив службу Божу, усе необхідне для цього чаші, одяг та інші речі – щось я ніс сам, щось мені допомагали, – зауважує Василь Баглей. – Богослужіння тривало десь хвилин 40 – та це в снігу на висоті 1600 метрів, кругом гори і небо – відучуття просто неймовірні”.

Перед походом та Богослужінням, священник створив групу у Вайбер та усім розіслав як буде проходити Літургія.

“Люди молилися та причащалися, згодом був момент – імпровізації – кожен мав змогу попросити за щось, – хтось молився за здоров’я дітей, хтось за припинення війни та пандемії, хтось за навернення родичів та інше, – підсумовує священник. – Та коли ти в горах, на висоті – над тобою відразу небо, то й на душі стає добре, спокійно та надійно”.

Тернополяни