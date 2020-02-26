Міжнародний фестиваль “Підкори сцену”: школяр з Тернополя Святослав Романів отримав першу премію

Про це повідомляє адміністрації Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Міжнародний фестиваль “Підкори сцену” радо зустрічав талановитих дітей не лише з України, але і з інших країн. В номінації естрадний вокал учень 10-А класу нашої школи Святослав Романів отримав 1 премію. Дякуємо журі за хороші оцінки і відгуки про виступ! – йдеться у повідомленні школи.

Довідка

1-2 лютого відбувся VI Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Підкори сцену». Цьогорічний фестиваль запам’ятався рекордною кількістю учасників, які представляли не лише майже всю Україну, а й Білорусь, Китай та Іран.

Фестиваль тривав у Києві в декількох конкурсних номінаціях, зокрема театральне мистецтво, інструментальний жанр, вокал та хореографія. Тому на конкурсних програмах, які проходили у столичному Палаці культури «Росток» та в Концертному залі КНЕУ імені Гетьмана працювали кілька складів журі. Зокрема вокалістів оцінювали — Лідія Михайленко, народна артистка України, викладач Інституту музики імені Глієра, Алла Єфименко, продюсер, керівник театру-пісні «Шина-Най» республіки Білорусь, Йожеф Івашко (Австралія), співак, композитор, голова журі по вокалу багатьох міжнародних фестивалів Європи, Христина Охітва, заслужена артистка України, доцент Київського університету культури і мистецтва.