Чого навчилися викладачі з Тернополя у Єгипті?

У рамках угоди про співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського та Університетом Мансури (Єгипет) делегація у складі завідувача кафедри фармацевтичної хімії Лілії Логойди, доцента кафедри фармакології з клінічною фармакологією, керівника наукового відділу Оксани Шевчук, доцента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Олени Покотило та доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології Покришко Олени 14-20 лютого 2020 року відвідала Університет Мансури, повідомляє сайт ТНМУ.

Ель-Мансурський університет заснований 1972 року в місті Ель-Мансура (адміністративний центр губернаторства Дакахлія, населення якого понад 5 млн. осіб). Медичний факультет заснований в 1962 році як філія Каїрського університету. Університет Мансури розташований у центрі Дельти Нілу в Єгипті. Це один з найбільших єгипетських університетів, який зробив великий внесок у культурне і наукове життя в Єгипту.

Університет Мансури має такі факультети: медичний, педагогічний, факультет наукових досліджень, фармацевтичний, стоматологічний, факультет торгівлі, юридичний, факультет мистецтва, факультет інженерії, факультет сільського господарства, факультет медсестринства, факультет ветеринарної медицини, факультет фізичного виховання, факультет комп’ютерної техніки та інформації, факультет образотворчого мистецтва.

На території університету розташована вся інфраструктура для комфортного перебування студентів у академмістечку: мечеть, бібліотеки, олімпійський спорткомплекс, стадіон, центральна їдальня, ресторани, магазини з канцтоварами, студентська лікарня тощо. Студентське містечко поділене на три комплекси для розміщення студентів: місто Аламаль (для чоловіків), місто Альзахраа та місто Гехан (для жінок).

Університет Мансури відомий своїми спеціалізованими медичними центрами, які надають як медичні, так і навчальні послуги. До них належать головна університетська лікарня Мансури, дитяча лікарня, спеціалізована лікарня з внутрішніх хвороб, офтальмологічний центр, гастроентерологічний центр та центр урології та нефрології. Останній є найбільшим серед таких на континенті Африки.

Відбулася зустріч з віце-президентом Університету Мансури професором Ashraf Tarek Hafez, Vice President of Graduate Studies & Research.

Координаторами співпраці з боку українського боку є доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармацевтичної хімії ТНМУ Лілія Логойда, з боку Університету Мансури – професор кафедри медичної хімії Hussein El-Subbagh.

Упродовж перебування в Університеті Мансури вдалося ознайомитися з особливостями навчального процесу в Єгипті. Це один з найбільших університетів Єгипту, у якому навчається більше 150 тисяч студентів на 22 факультетах, лише на фармацевтичному факультеті – майже 10 тисяч студентів. Цьогоріч університет став номером один в країні за результатами одного з найвідоміших рейтингів – The Times Higher Education World University Rankings 2020.

Делегація відвідала відділ електронної мікроскопії, очолюваний професором Yasser Shabana.

Також побували у лабораторії біології стовбурових клітин, який очолює професор Faraha El-Сhennawy, центрі трансплантації кісткового мозку та біобанку кордової крові, the Stem Cells Bank.

Окрім того, делегація відвідала фармацевтичний факультет. Відбулася зустріч з деканом, професором Manal Mohamed Ibrahim Eid з метою обговорення напрямків майбутньої співпраці.

Побували у відділі ЯМР-спектроскопії фармацевтичного факультету, який очолює професор Hussein El-Subbagh.

Доцент Олена Покришко виступила з доповіддю «Physiology of Microorganisms, the Growth Curve Microbial Metabolism» в рамках the 6th Scientific Conference of Microbiology and Immunology Department (15-16th February 2020).

Олена Володимирівна ознайомилася з роботою кафедри мікробіології та імунології та зустрілася з очільницею кафедри, заступником декана фармацевтичного факультету, професоркою Rasha Barouh. Завданням викладачів та їх асистентів є поширення основних знань з мікробіології, молекулярної біологія, промислової біотехнології, мікробної генетики, імунології, паразитології, біотехнології, про мікробні захворювання і їх лікування, про контроль стерильної в фармації. Працівники кафедри працюють над питаннями молекулярної біології, біотехнології, механізмами антибіотикорезистентності, імунології. У сферу їх інтересів входить вивчення впливу антибактеріальних препаратів на мікроорганізми, розвиток їх стійкості до антибіотиків та визначення шляхів підвищення їх ефективності; виділення та порівняння мікробів із різних клінічних та екологічних джерел; допомога дослідникам у галузі фармацевтичної, органічної, аналітичної та лікарської хімії у з’ясуванні хімічної структури органічних та природних матеріалів за допомогою пристрою NMR з метою розробки та відкриття лікарських засобів. Майбутні магістри проводять власні дослідження патогенних бактерій, грибів та вірусів (зокрема бактеріофагів), та розробляють схеми виробництва важливих фармацевтичних продуктів під керівництвом викладачів.

У рамках візиту викладачами ТНМУ були прочитані такі лекці: Логойда Лілія Святославівна «Analysis of the Quality of Indole, Imidazole, Benzimidazole, Pyrazole Containing Drugs», Шевчук Оксана Олегівна «Pharmacology of Anti-Inflammatory Drugs», Покотило Олена Олександрівна «Fundamentals of Health Technology Assessment Process».

Професор кафедри клінічної фармацевтичної практики Mohamed El Houseny El Sebeay Shams поділився своїм досвідом роботи в напрямку фармакоекономіки, фармаконагляду і інноваційного методологічного підходу у системі охорони здоров’я – оцінки медичних технологій. Запросив українських науковців до плідної співпраці, обмін ідеями, прогнозу перспектив спільної наукової діяльності у цій галузі.

Також була змога відвідати Центр урології та нефрології (Urology and Nephrology Centre, WHO Collaborating Centre), який є унікальним та найбільшим на Близькому Сході.

Викладачам ТНМУ була надана унікальна можливість поспілкуватися зі всесвітньовідомим науковцем Heham Sallam, який відкрив новий вид динозаврів та назвав його в честь рідного міста – мансуразавр.

Візит сприятиме подальшій розробці спільного науково-дослідницького проекту в галузі фармацевтичної хімії, фармакології, фармакоекономіки та фармацевтичної мікробіології. Щиро вдячні координатору співпраці зі сторони Університету Мансури – професору кафедри медичної хімії Hussein El-Subbagh за гостинність.

Висловлюємо щиру подяку адміністрації ТНМУ за надану можливість відвідати Університет Мансури та ознайомитися з особливостями навчального процесу і основними напрямками наукових досліджень.

