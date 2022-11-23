Тернопіль залишився без електроенергії, тепла та води

Оперативна інформація у Тернополі станом на 21:40

– через ракетний обстріл ворога по території України Тернопіль залишився без електроенергії. Багато мікрорайонів міста через ситуацію без світла від ранку. Подачу світла поступово відновлюють.

– тимчасово зупинили роботу котельні. Працює котельня на вул. Лесі Українки. Інші – поступово відновлять роботу впродовж трьох годин після підвищення напруги до потрібного рівня

– відновлено роботу усіх об’єктів каналізації

– відновлено роботу водопровідних насосних станцій. Тиск води збільшуватимуть поступово, щоб уникнути розривів мереж.

– за умови, якщо електропостачання не відновлять до ранку, 24 листопада, у Тернополі садочки, школи та ПТУ не працюватимуть.

– тимчасово не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Орієнтуйтеся на сповіщення у вайбері чи телеграмі, а також у додатку «Повітряна тривога».

– Енергетики, незважаючи на погоду і пізню пору, працюють, щоб відновити постачання електроенергії. Ворог навмисне вже не вперше атакує саме ці об’єкти, щоб залишити українців без світла, тепла та води. Але ми віримо в наших захисників та енергетиків, які зараз тримають енергетичний фронт! Переможемо!

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