На блокпості затримали п’яного водія

Сьогодні, близько 13-ї години, під час несення служби на одному з блокпостів патрульні зупинили автомобіль Opel. Спілкуючись з водієм, інспектори виявили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Патрульні запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,35 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Інспектори склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали, вилучили посвідчення водія та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.