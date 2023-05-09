У Круменці виставили на аукціон приміщення площею 263 кв.м. за 6 тис.грн.

📌Тернопільщина: нежитлові приміщення

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлові приміщення площею 263,3 м².

☝️Завдяки приватизації об’єкта через аукціон держава може отримати кошти від продажу майна до загального фонду державного бюджету. Також, інвестор, який купує даний об’єкт приватизації на аукціоні, може здійснити ремонт та модернізацію для створення офісних приміщень. Аукціон може залучити більше покупців та стимулювати конкуренцію, що може підвищити кінцеву ціну продажу майна.

💰 Стартова ціна — 5 957,12 грн;

⌛ Прийом пропозицій до участі — до 14 травня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 15 травня 2023 року; https://bit.ly/3LP2SMW

📏Площа – 263,3 м²;

📍 Локація — Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1.

Детальніше👉 https://bit.ly/3NZmjFw