02:25 | 10.05.2023
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«Укрпошта» ввела в обіг нові поштові марки «Гвардія наступу. Час повертати своє»

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🇺🇦Цей поштовий випуск продовжує героїчну серію, розпочату минулого року випуском «Слава Збройним Силам України!».

На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Герої та профі, за чиєю роботою на фронті стежить весь світ.

Тираж блоку – 235 тисяч примірників.
До марки випустили конверт «Перший день», немаркований художній конверт та три художні картки.

Виручені кошти за продаж серії підуть на підтримку нашої армії.
Підтримуй українське.

🇺🇦Разом до перемоги!

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