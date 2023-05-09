«Укрпошта» ввела в обіг нові поштові марки «Гвардія наступу. Час повертати своє»
🇺🇦Цей поштовий випуск продовжує героїчну серію, розпочату минулого року випуском «Слава Збройним Силам України!».
На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Герої та профі, за чиєю роботою на фронті стежить весь світ.
Тираж блоку – 235 тисяч примірників.
До марки випустили конверт «Перший день», немаркований художній конверт та три художні картки.
Виручені кошти за продаж серії підуть на підтримку нашої армії.
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🇺🇦Разом до перемоги!