На Борщівщині створили величезного дідуха (Фото)

Саме над таким питанням, напередодні новорічно-різдвяних свят, роздумували працівники позашкільного навчального закладу, Скала-Подільського дитячого парку. Протягом трьох десятків років саме цей заклад відзначається одним з найпотужніших творців найкрасивіших дідухів. Тісна співпраця з обласним еко-центром, участь у щорічних конкурсах, безліч грамот, праця майстринь з багаторічним стажем, перейняття досвіду молодими спеціалістами – все це дало плідні результати, якими ми можемо милуватися зараз.

Ні для кого не є секретом, що наші пращури були язичниками, поклонялися бездушним ідолам, обожнювали землю, яка давала їм хліб. Саме злакові рослини: пшениця, ячмінь, жито та овес були основним джерелом поживи. Будучи беззахисними перед явищами природи, наші предки придумували собі різні забобони та прикмети, надаючи їм та різним речам великого сакрального значення.

Відколи прийшло до нас християнство, давно стали відомі закони створення світу єдиним Творцем. Ми зараз згадуємо наших пращурів в молитві, дякуємо Господу Богу за хліб на столі, за добрі врожаї… А дідух – це символ вдячності Богу-Отцю за Свого Сина-Ісуса Христа, що відкупив гріхи світу і дарував нам Життя Вічне. Як колосочки тягнуться до неба, так хай наші молитви вдячності та прохання линуть до Бога. Як опісля зотління зерна родить пшениця, так хай наші душі народяться до вічності у Царстві Небеснім.

Протягом зимових свят виготовлений дідух стоятиме поряд з ялинкою в місті Борщеві і кожен може прийти, помилуватися, зробити світлину і долучитися до нашого наміру вдячності Богу за надію на Воскресіння наших душ.

Керівник гуртків Скала-Подільського дитячого парку, їмость

Марія Германюк