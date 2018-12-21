Селище Вишнівець зустріло ранок потужним ревом автомашин

Кілька днів груднева погода радувала дітвору снігом: він то плавно, але рясно випадав із високості, а то й хурделицею нівелював старання людей розчистити двори, дороги, намітаючи замети.

18 грудня, напередодні Святого Миколая, центр Вишнівецької ОТГ – селище Вишнівець зустрів ранок потужним ревом автомашин, снігорозчищувальної техніки.

-З якої години не спите?- запитали в одного з водіїв.

-З четвертої ранку,- почули у відповідь. -Почали так рано, щоб у пік руху автомобілів вже розчистити трасу. А потім вже весь ранок два КамАЗи, на яких старанно трудилися водії Микола Кравець та Тарас Шимко, вивозили диво зими – сніг за межі селища. Позитивна енергія цього ранку передалась і підприємцям, жителям прилеглих вулиць, котрі активно взялись допомагати, вигрібаючи замети із тротуару на дорогу.

Продовжували розчищати трасу, просуваючись все далі, два NEW Holland з лопатами, на яких спішили впоратись якнайшвидше із завданням механізатори Микола Цимбалюк та Михайло Павловський.

Швидко вправлявся зі своїм завданням і досвідчений механізатор Василь Сотник. Ввірений йому телескопічний навантажувач «Мanitou» розвертався, ніби танцював у решеті, як кажуть в народі. Тому робота спорилась. І якщо й надумає погода підкинути ще небесного дару 19 грудня, та свято відкриття Новорічної ялинки у Вишнівці буде урочистим і не потопатиме у заметах. Спасибі організаторам. А це, звичайно, голові громади Володимирові Кравцю. Бо як запримітила старенька перехожа, що до нього у Вишнівці снігу ніхто не вивозив. Та, зрештою, забули про таку практику навіть у містах. Прогорнути-ще так-сяк, але вивезти…

Треба сказати, що прогорнуті всі центральні вулиці і в селах громади.” Намагалися прогорнути усі вулиці,- говорять механізатори, – але одночасно неможливо все зробити. Навіть, голова сам прогортав вулиці, бо стомлювались, а снігу випало чимало!”

Що ж, жителі Вишнівця і сіл громади ще раз переконуються, що вони не помилились із вибором свого очільника. Тому й не нахваляться ним.

ГАННА БАРВА