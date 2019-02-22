Збірна тернопільських рятувальників взяла участь в турнірі з футзалу

Сьогодні збірна Управління ДСНС України у Тернопільській області взяла участь в турнірі з футзалу, присвяченому полковнику Муляру Руслану Станіславовичу.

Виборювати першість зголосилися 10 команд, з числа силових структур Тернопільської області. Своєю грою спортсмени вшановують пам’ять героя АТО. Адже у вільний час той теж захоплювався футболом, був голкіпером та капітаном футбольної команди Тернопільського УСБУ. У складі збірних команд Тернопільщини здобував численні перемоги в спортивних змаганнях, в тому числі в чемпіонатах України серед учасників АТО.

З початком російської збройної агресії проти України полковник Руслан Муляр виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції. У жовтні 2014 року призначений командиром групи тернопільського відділу ЦСО «А», загалом пройшов 8 ротацій в зоні проведення АТО та операції Об’єднаних сил. За професіоналізм, героїзм та доблесть був неодноразово нагороджений відомчими відзнаками. Загинув 26 травня 2018 року під час виконання бойового завдання.

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