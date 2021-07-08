На Дружбі у Тернополі під колеса авто потрапила 23-річна дівчина

Аварія трапилась на вулиці Миру у Тернополі.

Вранці 7 липня автомобіль Skoda здійснив наїзд на пішохода – 23-річну дівчину. До потерпілої виїжджала бригада швидкої допомоги. «Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом правого передпліччя, саднами стегна пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги», – зазначив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.