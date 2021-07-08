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Новини Тернополя 

На Дружбі у Тернополі під колеса авто потрапила 23-річна дівчина

tata 0 Views Прокоментуй!
Аварія трапилась на вулиці Миру у Тернополі.

Вранці 7 липня автомобіль Skoda здійснив наїзд на пішохода – 23-річну дівчину.

До потерпілої виїжджала бригада швидкої допомоги.

«Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом правого передпліччя, саднами стегна пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги», – зазначив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

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