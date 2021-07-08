Із потенційними батьками вже зустрілися дітки, яких залишили у “Вікні життя” у Тернополі

Двійнята та хлопчик. Зараз їм трохи більше 2 місяців, та своїх рідних батьків вони не знають. Діток ще у перші дні після народження залишили у «Вікні життя». Тож зараз ними опікуються вихователі “Малятка”.

Саме вони повідомили у День родини чудову новину – усі троє малюків вже зустрічались із родинами, які можуть забрати їх у сім’ю. Про це розповіла головне лікарка КНП «Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини» ТОР Інга Кубей, пише Тернопіль 1.

Нагадаємо, мова про діток, яких наприкінці квітня знайшли у «Вікні життя» у Тернополі. 27 числа там залишили хлопчика, його назвали Володею, а вже 29 квітня – двійню – діткам дали імена Богдан та Ірина. Зараз усі вони в обласному центрі реабілітації та розвитку дитини.

Персонал центру до діток вже звик, розповіли, що вони життєрадісні, часто усміхаються, люблять увагу.

Минуло понад два місяці, відколи малечу залишили у “Вікні життя”, тому їм вже шукають люблячу родину. Близнята будуть жити в одній сім’ї, адже їх розлучати не можна.

Із потенційними усиновителями зустрічався вже і Володя.

Як пояснила начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР Христина Білінська, у потенційних батьків є 10 робочих днів на встановлення контакту із дитиною. За цей час мають вирішити – чи вони готові всиновити малечу. Родина, яка планує дати дім двійнятам – має мати всі умови, зокрема, відповідну площу житла, аби діткам і дорослим було комфортно.

Додамо, якщо через 10 днів потенційні батьки приймуть рішення всиновити малечу, документи направлять до суду, де і прийматимуть відповідне рішення. Діткам можуть змінювати ініціали, а також дату народження.