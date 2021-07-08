У жителів Теребовлі з’явилася можливість піднятися на новий оглядовий майданчи

В Теребовлі Туристично-інформаційний центр перенесли в історичну будівлю, а в жителів міста і мандрівників з’явилася можливість піднятися на новий оглядовий майданчик.

В середу 7 липня в Теребовлі відсвяткували 924 річницю з дня першої писемної згадки про місто. До цієї дати приурочили відкриття оновленого Туристично-інформаційного центру в Теребовлянській ратуші та оглядового майданчика на вежі. ТІЦ раніше розміщався в приміщенні музею-майстерні, де зараз відбувається реконструкція.

Для того щоб переїхати в Ратушу колектив Туристичного центру 4 місяці займався ремонтом приміщень, адже раніше в ньому знаходилась міська рада. Спершу вирішили почистити стіни ратуші, але почала відпадати штукатурка, так відкрилася 160 річна цегла. Її відвідувачі можуть побачити при вході в приміщенні.

Також відновили стару проводку і поставили вінтажні вмикачі. На першому поверсі можна зазирнути у відреставроване історичне дзеркало. Офіси Туристично-інформаційного центру і Громадської організації “Медіа-центр” розмістилися на другому поверсі. В ТІЦі, директором якого є Степан Зелінський можна дізнатися інформацію про туристичні цікавинки краю, придбати сувеніри та замовити екскурсію.

Оглядовий майданчик знаходиться на висоті 36 метрів в вежі ратуші. Біля гвинтових сходів, що ведуть на гору розмістився старий циферблат годинника і інформація про історичні годинники та годинникарів Теребовлі. З оглядового майданчика ратуші відкривається мальовничий краєвид на місто.

7 липня до 17:00 вхід на вежу ратуші вільний, в подальшому він вартуватиме 25 грн з дорослого та 15 грн з дитини. Оглядовий майданчик працюватиме з 9:00 до 18:00, неділя поки що вихідний.

Теребовлянська ратуша збудована в 1869 році, проте у 1917 році будівля була спалена і лише через 4 роки відновлена без вежі, яку відбудували перед Другою світовою війною.

В планах Степана Зелінського відновити історичний кабінет бургомістра та до дня туриста запровадити квиток Патріота.

Дашкевич Марина