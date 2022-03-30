На Тернопільщині переселенці ходили пішки до Зарваниці

26 березня о. Віктор Здеб, священник УГКЦ с. Петрики, що поблизу Тернополя, організував пішу прощу до чудотворного місця у Зарваниці. Перебуваючи в постійній молитві і пості, паломники просили у Матері Божої заступництва і збереження життя для наших воїнів-героїв і миру в Україні. Разом з духовним отцем йшло 74 особи, в тому числі четверо переселенців, які прибули до Зарваниці вперше, – повідомляє пресслужба архиєпархії.

У Зарваниці паломників зустрів о.-декан Володимир Топоровський, який подякував кожному за велику жертву цієї пішої прощі. Отець наголосив, «що наша зброя – це постійна молитва, а особливо на вервиці». Відтак прочани пройшли стаціями Хресної дороги та роздумували на терпіння Ісуса Христа. Після отримання Святих Тайн Сповіді і Пресвятої Євхаристії о. Віктор Здеб благословив людей святою водою.

«Всі прочани з великим натхненням, з більшою силою і упованням дякували Господу Богу за ласки, – розповідає о. Віктор. – Напевно у цілому світі немає особи, щоб не переймалася долею Українського народу. Кожен хто є свідомий намагається прикласти максимум зусиль для завершення кровопролиття, для досягнення миру.

У нашому селі Петрики від початку війни люди допомагають з великою щирістю як нашим захисникам так і всім потребуючим. Було задіяно близько ста людей до праці, вірні організовують житло для тих, хто вимушено покинули свої домівки через бомбардування, стараються забезпечити продуктами харчування і всім необхідним, священники відвідують стривожених переселенців».