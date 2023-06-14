На період літніх канікул проїзд у комунального громадському транспорті міста для учнів та студентів безкоштовний

У Тернополі впродовж літніх канікул проїзд у комунальному громадському транспорті для учнів та студентів освітніх закладів Тернополя буде безкоштовним.

Вартість проїзду в усьому громадському транспорті для усіх категорій населення, окрім студентів та учнів, однаковий:

– «Соціальною картою Тернополянина» – 8 грн;

– Неперсоніфікованим електронним квитком – 9 грн;

– Банківською карткою чи пристроєм з технологією NFC – 10 грн.

Різниця у тарифах є для учнів та студентів.

Зокрема:

у комунальному громадському транспорті автобусні маршрути №№1А, 32, 35 (великі червоні автобуси), №№4, 6, 6А, 9, 21, 23, 29, 31, 37 (середні автобуси білого кольору), №№ 20, 20А, 38 (середні автобуси світло-зеленого кольору) проїзд для учнів та студентів – безоплатний (при реєстрації проїзду учнівською/студентською «Картою Тернополянина»)

у маршрутах, де номер маршруту на зеленому фоні – проїзд для учнів та студентів становить 4 грн (при реєстрації проїзду учнівською/студентською «Картою Тернополянина»)

у маршрутах, де номер на жовтому фоні – проїзд для учнів – 4 грн на період навчального року, окрім канікул (при реєстрації проїзду учнівською/студентською «Картою Тернополянина»). Для студентів пільг у цьому типі громадського транспорту не передбачено.