Шахрайська схема « родич в біді» , – у Тернополі надурили бабусю

50 0000 гривень перерахувала жителька обласного центру шахрайці. За словами потерпілої повіривши додзвонювачці, вона стала жертвою аферистів.

Як вдалося встановити правоохоронцям, до жительки Тернополя зателефонувала невідома жінка, яка представилася співробітницею правоохоронних органів. Вона повідомила, що неповнолітня онука тернополянки штовхнула дівчинку в результаті чого остання зламала руку та пошкодила дороговартісний телефон. Шахрайка запевнила краянку, щоб онука уникнула відповідальності за скоєнні дії, їй необхідно заплатити гроші, як компенсацію. Заявниця погодилася та за підказками додзвонювачки переказала на невідомий рахунок 50000 гривень. Вже згодом коли вона зв’язалася з родичами, то зрозуміла, що її ошукали. За допомогою звернулася до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують ніколи і ні за яких обставин не довіряти невідомим дозвонювачам, оскільки аферисти телефонують всім підряд, і якась частина абонентів обов’язково повірить їм та віддасть власні заощадження.

Також пройдисвіти телефонують до певного кола осіб, яких знають і мають на меті ошукати. Вони можуть володіти інформацією про своїх жертв, аби в тих не виникало ніяких сумнівів.

Якщо до вас телефонують з інформацією про ваших близьких та рідних, не панікуйте, а ставте чіткі запитання. Після цього додзвонювач неодмінно поставить слухавку. Найкраще – це зателефонувати родичам та спростувати свої здогадки.