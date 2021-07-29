5 популярных мифов о накладных волосах на заколках

Накладные волосы — изобретение отнюдь не современности, первые съемные пряди на заколках использовались в 3000 г. до н.э. на территории Месопотамии и Древнего Египта. За все время своего существования они обросли множеством мифов, которые до сих пор активно распространяются. Разберем, какие из них истинны, а в какие не стоит верить. Если же вы ищете, где купить накладные волосы на клипсах, загляните в интернет-магазин ZIRKOVA.

Миф 1: накладные пряди на заколках всегда заметны

Современное производство волос на клипсах — истинное искусство. Технологии обработки и крепления достигли необычайного развития. Кроме того, рынок предлагает колоссальный выбор текстур, оттенков, эффектов, среди такого разнообразия каждая женщина сможет купить накладные волосы, которые будут выглядеть максимально натурально и естественно.

Миф 2: чужие волосы несут негативную энергию

Родом этот миф из Средневековья, когда церковь назвала накладные пряди изобретением дьявола и запретила использовать. Время шло, миф обрастал новыми интерпретациями. Справедливо будет заметить, что все живые окружающие нас объекты являются источником энергии. Ошибочно полагать, что уже неживой материал может оказывать какое-либо влияние.

Если говорить о санитарно-гигиенической стороне вопроса, то волосы, перед тем как стать прядями на заколках и попасть в салоны, проходят многоступенчатую систему обработки и дезинфекции.

Миф 3: пряди на клипсах портят волосы

Покупка накладных волос высокого качества, которые имеют хорошее крепление на заколках и соблюдение технологии фиксации полностью исключает вероятность повреждения собственных волос. Чаще всего сечение кончиков и выпадение волос наблюдается из-за неправильного выполнения и разбора прикорневого объема. Сами же по себе пряди имеют очень легкие и маленькие клипсы, которые не способны нанести вред даже при условии постоянного использования.

Миф 4: покупка накладных волос невыгодна

Рассчитывая экономическую выгоду такого приобретения, важно понимать, как часто и для каких целей будут использоваться пряди на заколках.

Если это ежедневная фиксация, сборка прически или создание укладки, то качественные славянские натуральные волосы многократно оправдают инвестированную сумму.

Если же пряди на клипсах нужны для создания прически на знаменательный день, тогда лучше рассмотреть вариант покупки накладных натуральных волос европейских или азиатский с бюджетного сегмента.

Как бы там ни было, стоимость прядей всегда ниже полноценного наращивания.

Миф 5: накладные пряди только для прямых волос

Современная индустрия, занимающаяся изготовлением накладных волос, предлагает широкий выбор самых разнообразных текстур, от легкой волны до крутого завитка. Кроме того, натуральные волосы и термопряди можно завивать и выравнивать инструментами для горячего стайлинга.

Как вы видите, данная индустрия существенно продвинулась в развитии и современные технологии сделали пряди на клипсах абсолютно безопасными и удобны как для профессионального, так и для домашнего применения.