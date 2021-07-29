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Бізнес-Погляд 

5 популярных мифов о накладных волосах на заколках

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Накладные волосы — изобретение отнюдь не современности, первые съемные пряди на заколках использовались в 3000 г. до н.э. на территории Месопотамии и Древнего Египта. За все время своего существования они обросли множеством мифов, которые до сих пор активно распространяются. Разберем, какие из них истинны, а в какие не стоит верить. Если же вы ищете, где купить накладные волосы на клипсах, загляните в интернет-магазин ZIRKOVA.

Миф 1: накладные пряди на заколках всегда заметны

Современное производство волос на клипсах — истинное искусство. Технологии обработки и крепления достигли необычайного развития. Кроме того, рынок предлагает колоссальный выбор текстур, оттенков, эффектов, среди такого разнообразия каждая женщина сможет купить накладные волосы, которые будут выглядеть максимально натурально и естественно.

Миф 2: чужие волосы несут негативную энергию

Родом этот миф из Средневековья, когда церковь назвала накладные пряди изобретением дьявола и запретила использовать. Время шло, миф обрастал новыми интерпретациями. Справедливо будет заметить, что все живые окружающие нас объекты являются источником энергии. Ошибочно полагать, что уже неживой материал может оказывать какое-либо влияние.

Если говорить о санитарно-гигиенической стороне вопроса, то волосы, перед тем как стать прядями на заколках и попасть в салоны, проходят многоступенчатую систему обработки и дезинфекции.

Миф 3: пряди на клипсах портят волосы

Покупка накладных волос высокого качества, которые имеют хорошее крепление на заколках и соблюдение технологии фиксации полностью исключает вероятность повреждения собственных волос. Чаще всего сечение кончиков и выпадение волос наблюдается из-за неправильного выполнения и разбора прикорневого объема. Сами же по себе пряди имеют очень легкие и маленькие клипсы, которые не способны нанести вред даже при условии постоянного использования.

Миф 4: покупка накладных волос невыгодна

Рассчитывая экономическую выгоду такого приобретения, важно понимать, как часто и для каких целей будут использоваться пряди на заколках.

  • Если это ежедневная фиксация, сборка прически или создание укладки, то качественные славянские натуральные волосы многократно оправдают инвестированную сумму.

  • Если же пряди на клипсах нужны для создания прически на знаменательный день, тогда лучше рассмотреть вариант покупки накладных натуральных волос европейских или азиатский с бюджетного сегмента.

Как бы там ни было, стоимость прядей всегда ниже полноценного наращивания.

Миф 5: накладные пряди только для прямых волос

Современная индустрия, занимающаяся изготовлением накладных волос, предлагает широкий выбор самых разнообразных текстур, от легкой волны до крутого завитка. Кроме того, натуральные волосы и термопряди можно завивать и выравнивать инструментами для горячего стайлинга.

Как вы видите, данная индустрия существенно продвинулась в развитии и современные технологии сделали пряди на клипсах абсолютно безопасными и удобны как для профессионального, так и для домашнего применения.

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