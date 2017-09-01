На Перший дзвінок у Довжанківській школі прийшли гості в погонах

1 вересня, до Довжанської школи Тернопільського району завітали працівники Головного управління Національної поліції Тернопільської області. Правоохоронці привітали підростаюче покоління з початком навчального року. Школярі мали можливість відчути себе поліцейськими: посидіти в службовому авто, бажали не тільки першокласники, а й випускники.

Учнів з днем знань привітав начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович.

Гості в погонах нагадали вихованцям закладу про дотримання правил дорожнього руху. На згадку про зустріч працівники поліції подарували дітям необхідне канцелярське приладдя, а також спеціалізовані посібники про права та обов’язки неповнолітніх.

За повчальні настанови та добрі слова, подякувала правоохоронцям керівник навчального закладу Ірина Василик.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області