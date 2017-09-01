Як у Тернополі бензовоз протаранив 6 легковиків і впав у річку (відео)

Сьогодні, 1 вересня, у Тернополі близько 15 години на об’їзній дорозі міста бензовоз протаранив шість легковиків і впав у річку.

За попередньою інформацією, у машини відмовили гальма.

Вона на швидкості з’їхала зі спуску, порозкидала авто, які були на шляху, і впала у рів. Під тиском зірвало верхні кришки цистерни, і звідти почало витікати пальне.

Більше 20 рятувальників допомагали витягати постраждалих і паралельно заливали розлитий бензин піною, аби він не зайнявся.

Водій вантажівки помер у лікарні, ще двох людей з інших автівок госпіталізували. Восьмеро потерпілих відмовилися від медичної допомоги.

Через аварію півміста і зараз стояв у заторах. На місце аварії викликали і екологів. Адже бензин, ймовірно, потрапив у річку Серет, яка протікає поблизу.