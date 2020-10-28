На Тернопільщині інспектори праці перевірили одночасно два заклади торгівлі, у яких виявили 25 неоформлених працівників

На Тернопільщині активно триває інспекційна кампанія, під час якої інспектори праці Управління Держпраці у Тернопільській області проводять заходи державного контролю у тих роботодавців, які мають високі ризики використання найманої праці без оформлення трудових відносин. Зокрема, у жовтні під час одного з таких заходів контролю інспектори праці перевірили одночасно два заклади з виготовлення та продажу напівфабрикатів, розташованих у спальних мікрорайонах обласного центру, у яких місцевий підприємець використовував працю 25 неоформлених працівників. Виявлені під час інспекційного відвідування працівники, з якими не було оформлено трудові відносини, проходили так зване «стажування» у роботодавця від кількох днів до кількох тижнів.