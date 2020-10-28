09:00 | 28.10.2020
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На Тернопільщині інспектори праці перевірили одночасно два заклади торгівлі, у яких виявили 25 неоформлених працівників

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На Тернопільщині активно триває інспекційна кампанія, під час якої інспектори праці Управління Держпраці у Тернопільській області проводять заходи державного контролю у тих роботодавців, які мають високі ризики використання найманої праці без оформлення трудових відносин. Зокрема, у жовтні під час одного з таких заходів контролю інспектори праці перевірили одночасно два заклади з виготовлення та продажу напівфабрикатів, розташованих у спальних мікрорайонах обласного центру, у яких місцевий підприємець використовував працю 25 неоформлених працівників. Виявлені під час інспекційного відвідування працівники, з якими не було оформлено трудові відносини, проходили так зване «стажування» у роботодавця від кількох днів до кількох тижнів.

За результатами інспекційного відвідування до підприємця вживаються заходи відповідно до наданих повноважень.
Нагадаємо, що фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.

Відділ праці Управління Держпраці у Тернопільській області

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