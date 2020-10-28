Коронавірус на Тернопільщині 28 жовтня: одужали – 270 осіб, нових випадків – 296, дві людини померли

Станом на 28 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 19817 випадках діагноз лабораторно підтверджений (18429 випадків – дорослі, 1388 випадків – діти), з них 247 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 14791 особа.