Коронавірус на Тернопільщині 28 жовтня: одужали – 270 осіб, нових випадків – 296, дві людини померли
Станом на 28 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 19817 випадках діагноз лабораторно підтверджений (18429 випадків – дорослі, 1388 випадків – діти), з них 247 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 14791 особа.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5277 (3942 одужало, 56 летальних, 1279 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 917 (759 одужало, 8 летальних, 150 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 979 (630 одужало, 17 летальних, 332 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 901 (762 одужало, 17 летальних, 122 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 913 (662 одужало, 12 летальних, 239 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 970 (672 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 280 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 967 (748 одужало, 12 летальних, 207 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 493 (401 одужало, 4 летальних, 88 продовжують хворіти);
– Козівський район – 615 (464 одужало, 4 летальних, 147 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1228 (958 одужало, 19 летальних, 251 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 496 (437 одужало, 2 летальних, 57 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 803 (643 одужало, 10 летальних, 150 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 596 (436 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 244 (147 одужало, 3 летальних, 94 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 821 (578 одужало, 19 летальних, 224 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1592 (1178 одужало, 12 летальних, 402 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1399 (973 одужало, 14 летальних, 412 продовжують хворіти);
– Шумський район – 606 (401 одужало, 15 летальних, 190 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 270 осіб;
– проведено 1051 дослідження методом ПЛР;
– підтверджено 296 випадків зараження вірусом COVID-19.
– зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 70 р. Кременецький район с. Кімната, чоловік 89 р. Зборівський район с. Панасівка.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (62 особи)
Бережанський район (20 осіб):
• м. Бережани – 17
• с. Шибалин – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Посухів – 1
Борщівський район (13 осіб):
• м. Борщів – 6
• с. Шупарка – 1
• с. Іванків – 1
• с. Стрілківці – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Озеряни – 2
• смт Скала-Подільська – 1
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Сороки – 1
Гусятинський район (21 особа):
• смт Гусятин – 5
• м. Копичинці – 2
• с. Городниця – 2
• с. Сидорів – 2
• смт Гримайлів – 2
• с. Чабарівка – 2
• с. Глібів – 2
• с. Вікно – 1
• с. Клювинці – 1
• с. Личківці – 2
Заліщицький район (22 особи):
• м. Заліщики – 9
• смт Товсте – 2
• с. Устечко – 1
• с. Нирків – 1
• с. Торське – 2
• с. Новосілка – 3
• с. Касперівці – 1
• с. Іване-Золоте – 2
• с. Бедриківці – 1
Збаразький район (14 осіб):
• м. Збараж – 7
• с. Старий Збараж – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Великі Вікнини – 2
Зборівський район (3 особи):
• с. Гаї-Розтоцькі – 2
• с. Підберізці – 1
Козівський район (11 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 7
• с. Кальне – 1
• с. Городище – 1
Кременецький район (13 осіб):
• м. Кременець – 7
• с. Великі Бережці – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Малі Бережці – 1
• с. Великі Млинівці – 1
️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 2
• с. Москалівка – 1
️Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 8
• смт Коропець – 1
• с. Бертники – 1
• с. Рідколісся – 1
Підволочиський район (18 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 5
• с. Зарубинці – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Дорофіївка – 2
• с. Оріховець – 2
• с. Турівка – 2
• с. Мислова – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Новосілка – 1
Теребовлянський район (14 осіб):
• м. Теребовля – 4
• с. Іванівка – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Сороцьке – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Струсів – 4
• с. Тютьків – 1
• с. Лошнів – 1
Тернопільський район (24 особи):
• с. Петриків – 4
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Смиківці – 3
• с. Плотича – 1
• с. Біла – 2
• с. Почапинці – 1
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 4
• с. Кип’ячка – 1
• с. Скорики – 1
• с. Стегниківці – 1
️Чортківський район (30 осіб):
• м. Чортків – 20
• смт Заводське – 1
• с. Біла – 4
• с. Ягільниця – 2
• с. Косів – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Ромашівка – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 6
• с. Літовище – 1
• с. Жолобки – 1
• с. Великі Дедеркали – 3
• с. Тилявка – 2