Адрій Галайко перемагає на виборах голови Великоберезовицької селищної ОТГ

Кандидат від партії̈ «ЗА МАЙБУТНЄ» Андрій Галайко перемагає на виборах голови Великоберезовицької селищної ОТГ. За попередніми підрахунками, за Андрія Галайка проголосували близько 44,7% виборців, які прийшли на дільниці, це – понад 3 400 людей.

– Ця громада – одна з найбільших у районі, з населенням понад 23 тисячі жителів. Вона має економічний потенціал, на території громади діє промислова зона. Також є п’ять шкіл 1-3 ступенів, три школи 1-2 ступеня, мережа початкових шкіл та дошкільних закладів і музична школа в Острові. Діють будинки культури, бібліотеки, амбулаторії. Зрозуміло, що є багато проблем, які потрібно вирішувати, але потенційно це перспективна громада. У кожному селі чи селищі Великоберезовицькаої ОТГ потрібно братися за покращення інфраструктури: завершення будівництва школи у Великій Березовиці, відновлення амбулаторій, ФАПи й ремонт доріг, – зазначив новообраний голова громади.

ℹ️ Біографічна довідка.

Андрій Галайко народився 1 липня 1967 року в с. Настасів, проживає у селищі Велика Березовиця.

Має дві вищі освіти – закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка та Тернопільський національний економічний університет.

Працював учителем у селі Острів. Очолював гурт «Настасівські музики». Керував районним будинком культури Тернопільського району.

З листопада 2001 року до грудня 2015 року працював начальником відділу культури Тернопільської райдержадміністрації. Заслужений працівник культури України.

З 2015-го до 2020-го був головою Тернопільської районної ради.

Одружений, двоє дітей.